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28 декабря 2022 года 12:12
Цена золота в январе 2023г, возможно, подтвердит статистику сильной динамики - "Финам"
Котировки золота в январе 2023 года, возможно, подтвердят статистику по сильной динамике, характерной для данного месяца, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина. "Цены на золото в ходе торговой сессии во вторник активно росли, переписав максимальные значения с июня на фоне небольшого снижения курса доллара. Однако вместе с этим росли и доходности по US Treasuries - этот фактор традиционно тормозит повышение стоимости драгметаллов, - пишет эксперт. - Как видим, котировки продолжают консолидацию возле уровня сопротивления на $1832 за тройскую унцию и даже пытаются его преодолеть, но пока без особого успеха. Мы надеемся, что в январе следующего года стоимость золота сможет подтвердить статистику по сильной динамике, характерной для данного месяца". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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