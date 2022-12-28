"Финам" повысил рейтинг акций Applied Materials до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Applied Materials с "держать" до "покупать" и подтверждает целевую цену на декабрь 2023г на уровне $ 119,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 23,4%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Макроэкономическая неопределенность и введенный властями США запрет на поставку ряда видов полупроводникового оборудования в Китай, вероятно, продолжат оказывать давление на бизнес Applied Materials в ближайшие кварталы. При этом мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы компании. Спрос на полупроводниковое оборудование в мире, как ожидается, продолжит расти, и Applied Materials, учитывая сильные позиции компании в отрасли, и далее останется бенефициаром. За последние недели акции Applied Materials заметно скорректировались вниз и, на наш взгляд, интересны для долгосрочных инвестиций", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

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