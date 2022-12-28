Цена нефти может вырасти до $85/барр. на торгах в среду - Sber CIB

Цена нефти марки Brent может вырасти на торгах в среду до уровня в $85 за баррель - западные рынки будут отыгрывать контрмеры РФ против "потолка" цен; кроме того, стало известно, что КНР планирует послабление антиковидных ограничений для туристов с 8 января 2023 года, отмечают аналитики Sber CIB в материале инвестбанка.

Котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, будут стабильны в течение торговой сессии в среду, полагают эксперты. На последней неделе 2022 года Минфин не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ.

Курс рубля может восстановиться до уровня в 70 руб./$1 в течение среды при поддержке со стороны экспортеров, более значительное укрепление пока маловероятно, полагают в Sber CIB.

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