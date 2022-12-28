Укрепление рубля до 67-69 руб./$1 приведет к снижению доходности коротких ОФЗ на 5-10 б.п. - ПСБ

Укрепление рубля до 67-69 руб./$1 приведет к снижению доходности коротких ОФЗ на 5-10 б.п., полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Давление на котировки коротких ОФЗ во вторник оказывало ослабление рубля, что усиливает инфляционные ожидания, - отмечает эксперт. - Длинные ОФЗ уже торгуются с широкой премией к ключевой ставке ЦБР (250-280 б.п.), что учитывает возможность умеренного ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому ослабление рубля в последние дни слабо влияет на котировки длинных ОФЗ. Также поддержку длинным ОФЗ оказали комментарии А. Силуанова о том, что у Минфина нет жесткого таргета по доле флоатеров. Ведомство считает эти бумаги интересными, поскольку ожидает снижения инфляции и снижения ставок в среднесрочной перспективе. Минфин ожидает возвращения спроса на длинные ОФЗ с фиксированным купоном по мере снижения инфляции".

По мнению Монастыршина, в среду при сохранении доллара в паре с рублем в диапазоне 69-71 руб./$1 рынок ОФЗ может показать нейтральную динамику. При восстановлении позиций рубля в диапазон 67-69 руб./$1 аналитик ожидает снижения доходности коротких ОФЗ на 5-10 б.п.

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