Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрирует яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамик на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие месяцы, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов во вторник, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились. Новость о существенном смягчении карантинных ограничений в Китае не смогла поддержать рынок во вторник, поскольку заболеваемость COVID-19 в стране растет, в связи с чем Tesla была вынуждена приостановить выпуск электромобилей на предприятии в Шанхае. Власти Китая объявили о намерении смягчить с 8 января эпидемиологические требования для прибывающих в страну. В частности, теперь им не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин, при этом для въезда будут требовать отрицательный тест на COVID-19.

Статданные по экономике США, опубликованные во вторник, показали максимальное с 2009 года сокращение дефицита во внешней торговле товарами в ноябре - на 15,6%. Дефицит составил $83,3 млрд, что является минимумом с декабря 2020 года, сообщило министерство торговли США. Кроме того, индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в октябре текущего года увеличился на 8,6% в годовом выражении. Темпы роста замедлились по сравнению с 10,4% месяцем ранее и оказались минимальными с октября 2020 года.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в среду, исключение составляет гонконгский индикатор. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 0,48%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 мск упал на 2,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 мск опустился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 1,5%, при этом в определенный момент торгов последний индикатор набрал 2,6%, подскочив до максимума за четыре месяца.

Народный банк Китая в среду предоставил банкам 202 млрд юаней ($28,97 млрд) в рамках операций обратного РЕПО. В том числе объем сделок в рамках семидневных операций составил 189 млрд юаней по ставке 2% годовых, четырнадцатидневных - 13 млрд юаней по ставке 2,15% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Действия НБК направлены на поддержание достаточного уровня ликвидности банковской системы к концу года, отмечается в сообщении регулятора. Таким образом, регулятор вливает ликвидность в финансовую систему восьмую сессию подряд.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются в среду утром на фоне низких объемов торгов на короткой предновогодней неделе. Инвесторы оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке, а также внимательно следят за новостями из Китая и США. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:16 мск снизилась на 0,58% по сравнению со значением на закрытие торгов накануне и составила $83,84 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,5%. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $79,24 за баррель, что на 0,36% ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт потерял в цене 0,1%, до $79,53 за баррель.

Нефть торговалась в плюсе большую часть сессии накануне на новостях, что власти КНР отменят обязательный карантин для приезжающих в страну с 8 января. Аналитики рассчитывают, что снятие последних ограничений позволит ускорить рост второй по величине экономики мира и повысить спроса на топливо. Также рынок поддержали сообщения, что производство нефтепродуктов на крупнейших американских НПЗ было приостановлено из-за снежной бури. Однако уже во вторник работа начала возобновляться.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,944 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,332 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 декабря вырос на 0,1% и составил 109,11 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,12%, поднявшись до 824,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-03" (+0,92%), "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,7%) и "Сегежа Групп-002Р-05R" (+0,59%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001Р-21R" (-0,36%), "АФК Система-1Р-15" (-0,16%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее - "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) полностью разместило выпуск 15-летних облигаций серии 001P-07R объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9% годовых, а объем выпуска не менее 15 млрд рублей. Ставка купона была установлена на уровне 8,8% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 9,09% годовых.

ООО "ИЭК Холдинг" завершило размещение 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,7% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,32% годовых. Купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании на 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

АО "Ювелит" (производитель украшений под брендом Sokolov) полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 14,09% годовых. Предусмотрены квартальные купоны. В начале ноября Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

АО "Джи-групп" (G-Group, Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) установило ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 14,5% годовых Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 15,31% годовых, купоны квартальные. Срок обращения выпуска - 1,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала в дату окончания 6-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 27 декабря. Техразмещение запланировано на 29 декабря.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 21-36-го купонов облигаций серии 001Р-07 в размере 11,7% годовых. Эмитент завершил размещение 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе 2018 года. Ставка текущего купона - 10,25% годовых, бонды имеют квартальные купоны. По выпуску предстоит оферта с исполнением 18 января 2023 года.

Лизинговая компания "Простые решения" ("ПР-Лизинг") выкупила по оферте 219 тыс. 243 облигации серии 002Р-01 по цене 99,80% от номинала. Объем выпуска составляет 1,75 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 12,5% выпуска. Выпуск объемом 1,75 млрд рублей со сроком обращения 9 лет был размещен в октябре 2020 года по ставке ежемесячного купона 10% годовых до оферты с исполнением в феврале 2023 года.

ГК "Автодор" приняла решение погасить досрочно часть выпуска облигаций серии БО-002Р-05 в объеме 7 млрд 399,778 млн рублей, приобретенную 26 декабря в рамках оферты. Ранее компания выкупила по оферте 8 млн 635,033 тыс. облигаций по цене 100% от непогашенной номинальной стоимости (которая составила 850 рублей за облигацию). Эмитент разместил 10-летний выпуск на 27,3 млрд рублей в декабре 2019 года по ставке полугодового купона 7,15% годовых. Ставка текущего купона - 9,53% годовых. С учетом амортизации в обращении на текущий момент находятся бумаги выпуска на 23,19 млрд рублей.