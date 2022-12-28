Возможна консолидация рубля в диапазоне 68-72 руб./$1 в ближайшее время - БКС Экспресс

Возможна консолидация рубля в широком диапазоне 68-72 руб./$1 в ближайшее время, полагают аналитики БКС Экспресс.

"Российский рубль во вторник вновь слабел, поддерживая рынок акций. Однако это движение выглядит скачком внутри формирующейся консолидации в широком коридоре 68-72 руб./$1. Возобновление ралли уже не ожидается. Волатильность валютных пар может постепенно снижаться, в то время как рубль будет выходить на новые справедливые уровни. Вероятно, они будут ниже текущих значений. По валютной паре USD/RUB сильной зоной поддержки снизу выступает участок 67,5-68 руб./$1", - указывают эксперты в комментарии инвестиционной компании.

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