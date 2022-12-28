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28 декабря 2022 года 09:10

Фондовые рынки АТР в основном снижаются

Dow Jones завершил торги вторника в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq снизились. Фондовые индексы крупнейших стран АТР преимущественно снижаются в среду. Цены на нефть слабо меняются утром в среду.

Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов во вторник, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

В понедельник американский фондовый рынок не работал из-за праздников по случаю Рождества.

Новость о существенном смягчении карантинных ограничений в Китае не смогла поддержать рынок во вторник, поскольку заболеваемость COVID-19 в стране растет, в связи с чем Tesla (SPB: TSLA) Inc. была вынуждена приостановить выпуск электромобилей на предприятии в Шанхае.

Акции Tesla потеряли в цене 11,4% по итогам торгов.

ADR китайского производителя электромобилей NIO (SPB: NIO) Inc. подешевели на 8,3% вслед за ухудшением компанией прогноза поставок машин на четвертый квартал из-за проблем в КНР. Теперь NIO рассчитывает, что ее поставки в текущем квартале составят 38,5-39,5 тыс. электромобилей, а не $43-48 тыс., как ожидалось ранее.

Как сообщалось, власти Китая объявили о намерении смягчить с 8 января эпидемиологические требования для прибывающих в страну. В частности, теперь им не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин, при этом для въезда будут требовать отрицательный тест на COVID-19.

"Власти Китая четко дают понять, что намерены сделать большой шаг вперед в плане открытия страны, и это именно то, в чем отчаянно нуждается мировая экономика, - заявил главный исполнительный директор Kalkine Group Кунал Сони. - Однако не стоит забегать вперед и ждать слишком многого от фондового рынка в ближайшей перспективе, по крайней мере, до середины 2023 года".

Статданные по экономике США, опубликованные во вторник, показали максимальное с 2009 года сокращение дефицита во внешней торговле товарами в ноябре - на 15,6%. Дефицит составил $83,3 млрд, что является минимумом с декабря 2020 года, сообщило министерство торговли США.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic (SPB: CLGX) Case-Shiller, в октябре текущего года увеличился на 8,6% в годовом выражении. Темпы роста замедлились по сравнению с 10,4% месяцем ранее и оказались минимальными с октября 2020 года.

"Поскольку Федеральная резервная система продолжает повышать базовую ставку, стоимость ипотеки растет, что является сдерживающим фактором для подъема цен на жилье, - сказал Крейг Лавацца, управляющий директор S&P Dow Jones, рассчитывающей индекс. - Учитывая перспективы сохранения сложной макроэкономической среды, цены на жилье могут продолжить снижение".

Акции технологических компаний стали лидерами падения во вторник. Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) потеряли в цене 1,4% на фоне опасений возникновения новых проблем с производством продукции компании в Китае из-за скачка заболеваемости, отмечает Market Watch.

Стоимость акций Intel Corp. (SPB: INTC) опустилась на 0,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,7%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 3,7%. Также подешевели бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS) (-1,9%) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (-1%).

Котировки ADR китайских компаний, торгующихся в США, уверенно выросли. Цена бумаг Alibaba Group Holding (SPB: BABA) поднялась на 4,9%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 4,2%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4,4%.

Бумаги американских авиакомпаний подешевели в связи с отменой тысяч рейсов из-за плохих погодных условий.

Цена бумаг Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) опустилась на 6%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 0,8%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - на 0,5%, American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. - на 1,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник поднялся на 37,63 пункта (0,11%) и составил 33241,56 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 15,57 пункта (0,4%) - до 3829,25 пункта.

Nasdaq Composite потерял 144,64 пункта (1,38%) и составил 10353,23 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в среду, исключение составляет гонконгский индикатор.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:24 мск уменьшилось на 0,53%.

В число лидеров снижения котировок среди компонентов индекса Nikkei 225 входят акции холдинговой компании Z Holdings Corp. (-2,7%), IT-компании Rakuten Group Inc. (-2,4%) и металлургической Pacific Metals Co. Ltd. (-2,2%).

Акции Sugi Holdings Co. дешевеют на 8%. Японский оператор аптек в третьем финансовом квартале, завершившемся в ноябре, сократил операционную прибыль из-за роста расходов.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 мск опустился на 0,2%, тем временем гонконгский Hang Seng вырос на 1,5%, при этом в определенный момент торгов последний индикатор набрал 2,6%, подскочив до максимума за четыре месяца.

Народный банк Китая в среду предоставил банкам 202 млрд юаней ($28,97 млрд) в рамках операций обратного РЕПО. В том числе объем сделок в рамках семидневных операций составил 189 млрд юаней по ставке 2% годовых, четырнадцатидневных - 13 млрд юаней по ставке 2,15% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Действия НБК направлены на поддержание достаточного уровня ликвидности банковской системы к концу года, отмечается в сообщении регулятора.

Таким образом, регулятор вливает ликвидность в финансовую систему восьмую сессию подряд.

В лидерах роста в Гонконге находятся акции биофармацевтической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+7,7%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. (+7,6%) и энергетической ENN Energy Holdings Ltd. (+6,4%).

Между тем существенно дешевеют акции автопроизводителей на фоне приостановок производства в связи со вспышками коронавируса в стране, что приводит к уменьшению объема поставок и растущим опасениям падения продаж на крупнейшем в мире автомобильном рынке, пишет MarketWatch. Бумаги производителя электромобилей XPeng (SPB: XPEV) Inc. дешевеют на 9,3%, Li Auto (SPB: LI) Inc. - на 7,1%, NIO (SPB: NIO) Inc. - на 9.8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:26 мск уменьшилось на 2,1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 2%, тем временем акции автопроизводителя Hyundai Motor выросли на 0,65%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,3%.

Котировки акций банков Westpac Banking Corp., Commonwealth Bank of Australia и Australia & New Zealand Banking Group Ltd. снизились на 0,04%, 1,64% и 1,58% соответственно.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP увеличилась на 0,8%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - на 2,05%.

Цены на нефть слабо меняются утром в среду на фоне низких объемов торгов на короткой предновогодней неделе.

Инвесторы оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке, а также внимательно следят за новостями из Китая и США.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск не изменилась по сравнению со значением на закрытие торгов накануне и составляет $84,33 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,41 (0,5%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,58 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт снизился в цене на 3 цента (0,1%), до $79,53 за баррель.

Нефть торговалась в плюсе большую часть сессии накануне на новостях, что власти КНР отменят обязательный карантин для приезжающих в страну с 8 января. Аналитики рассчитывают, что снятие последних ограничений позволит ускорить рост второй по величине экономики мира и повысить спроса на топливо.

Также рынок поддержали сообщения о том, что производство нефтепродуктов на крупнейших американских НПЗ было приостановлено из-за снежной бури. Однако уже во вторник работа начала возобновляться.

"Весь 2022 год локдауны в Китае приводили к резким краткосрочным падениям спроса, и теперь многие повышают свои ожидания на 2023 год, - отметил Робби Фрейзер из Schneider Electric. - Однако риски рецессии и растущие процентные ставки остаются главными негативными факторами для нефтяных фьючерсов, ограничивая любые попытки движения вверх".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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