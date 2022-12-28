Слабеющий рубль окажет поддержку рынку акций РФ в среду - "Алор Брокер"

Российский рынок акций на торгах в среду потеряет поддержку со стороны нефти, но сохранит от рубля, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

Российский рынок акций во вторник прибавил 0,55% по индексу Мосбиржи. Однако покупки "голубых фишек" были не очень активными, спрос уходит во "второй эшелон". Это говорит о том, что крупные инвесторы приостановили покупки акций, возможно, до первых дней следующего года, если геополитическая ситуация резко не ухудшится. Именно геополитика сейчас является основным риском переноса длинных позиций через новогодние праздники", - указывает эксперт.

Внешний фон в среду утром можно назвать слабо негативным, констатирует Антонов: нефть торгуется практически без изменений (запрет реализации российской нефти по контрактам, где прямо или косвенно применяется потолок цен, был ожидаемым, и никакого влияния на котировки нефти не оказал), но при этом начали дешеветь металлы (в том числе золото вновь не может закрепиться выше $1820 за тройскую унцию).

"Из отдельных бумаг стоит отметить "Газпром нефть", которая последний день торгуется с 13,5-процентными дивидендами. Бумага находится в среднесрочном восходящем тренде, сильных рисков выхода на получение дивидендов мы не видим. С большой вероятностью в четверг дивидендный "гэп" будет меньше величины выплат, - отмечает эксперт. - Намного "хуже рынка" во вторник отторговались Сбербанк и ВТБ. По Сбербанку сохраняем позитивный взгляд, в ближайшие дни ему неплохо бы догнать ушедший вперед рынок и вновь уйти к сильному сопротивлению 144 рубля. В то же время нет уверенности в продолжении роста котировок бумаг "Газпрома" и "Норникеля". Коррекция в них может начаться в любой момент, хотя фундаментально "Норникель" выглядит сильно. Не исключены резкие движения в отдельных бумагах".

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