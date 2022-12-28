Общая картина по индексу Мосбиржи пока остается нейтральной - БКС Экспресс

Общая картина по индексу Мосбиржи пока остается нейтральной, считают эксперты БКС Экспресс.

"Индикатор приближается к верхней границе торгового коридора 2100-2160 пунктов, что располагает к замедлению и повышает вероятность сдержанной коррекции к концу недели. Выход за пределы коридора пока не ожидается, разве что в рамках внутридневных разнонаправленных колебаний. К концу текущей недели торговые обороты могут постепенно двигаться вниз", - отмечают аналитики в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.