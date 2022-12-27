Рынок акций РФ во вторник превысил 2150п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме и ослаблении рубля

Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за внешними фондовыми площадками после католического Рождества, а также благодаря росту нефти на ожиданиях смягчения антиковидных ограничений в Китае; индекс МосБиржи превысил рубеж 2150 пунктов на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2150,92 пункта (+0,6%), индекс РТС снизился до 960,51 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 МСК поднялся до 70,5 рубля (+1,21 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,3%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,9%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%, до 355,9 рубля), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +1,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании 23 декабря в заочной форме одобрили выплату промежуточных дивидендов (за 6 месяцев 2022 года) в размере 20,39 руб. на акцию.

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%, до 349,2 рубля), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%).

Акционеры "Татнефти" на повторном внеочередном собрании 27 декабря, прошедшем в заочной форме, одобрили дивиденды компании за 9 месяцев 2022 года в размере 39,57 руб. на все виды акций с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие, сообщил эмитент. В первом полугодии НК выплатила 32,71 руб. на все виды акций. Таким образом, выплаты по итогам III квартала составят 6,86 руб. на акцию, отсечка реестра - 10 января 2023 года.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ во вторник продолжил умеренный рост на внешнем оптимизме, под давлением продаж оказались бумаги розничных сетей из-за падения потребительской активности.

Интерес к нефтегазовому сектору связан с ожиданиями роста нефти. Китай снимает карантинные ограничения для туристов, что выльется в увеличение воздушного трафика и внутренней мобильности в КНР, когда волна массовой заболеваемости COVID-19 пойдет на спад. Арктический шторм в США также привел к снижению добычи нефти и газа. Если же добавить к этой картине ожидания по поводу снижения производства в РФ, то для нефти не остается иного пути, кроме подорожания. Чем выше будет цена индикативных контрактов, тем меньше отечественные поставки будут испытывать давление в связи с европейским эмбарго и "потолком" цен, полагает аналитик.

"Слабость акций розничных сетей вызвана сокращением потребительской активности. По данным "Первого ОФД" (входит в группу ВТБ), траты россиян на подготовку к Новому году сократились в текущем декабре на 17% по сравнению с прошлым годом. Соответственно, розничные сети могут не досчитаться традиционных предновогодних доходов, а затоваривание складов вынудит их прибегать к более широким мерам продвижения товаров, включая скидки", - полагает Кочетков.

Общим позитивом для акций госкомпаний стало заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о поддержке дивидендных выплат компаний и банков с государственным участием в 2023 году, считает эксперт. Рубль вернулся к снижению на фоне заявления вице-премьера РФ Андрея Белоусова о необходимости курса 70-80 руб./$1 для поддержки экспортеров и о том, что крепкий рубль уже сыграл свою роль, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник продемонстрировал смешанную динамику основных индексов из-за ослабления рубля. Российская валюта на данный момент не смогла развить коррекционное повышение, а вице-премьер Андрей Белоусов во вторник заявил, что национальной экономике в условиях снижения доходов выгоден курс 70-80 руб. за доллар.

Акционеры "Татнефти" во вторник со второй попытки одобрили дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 39,57 руб. на акцию, а за III квартал - 6,86 руб. на бумагу, с закрытием реестра 10 января. В моменте бумаги отреагировали на новость нейтрально, отмечает эксперт.

На американских биржах в преддверии еще одного года ужесточения денежно-кредитной политики ФРС сохраняется осторожный настрой. Нефтяные фьючерсы на Brent и WTI по-прежнему нацелены на декабрьские пики $89,33 и $83,32 за баррель соответственно, получая поддержку от ожиданий ускорения экономической активности в Китае и сокращения предложения со стороны России. Благоприятным фактором для цен также является относительно слабый доллар. Риски, связанные с мировой экономикой и спросом, однако, все еще ограничивают силы покупателей, полагает аналитик.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, новая волна ослабления рубля улучшила сантимент в отношении бумаг экспортеров. При этом котировки сырьевых товаров в основном двигались вверх, реагируя на сообщения о скором смягчении карантинных ограничений в КНР и локальную слабость доллара.

Хотя в целом торговая активность на российском рынке закономерно угасает по мере приближения новогодних праздников, позитивные сигналы внешней рыночной конъюнктуры и внутренние драйверы (такие, как ослабление рубля) стимулируют инвесторов к выборочным покупкам. В ближайшие сессии сценарий боковой консолидации вблизи текущих уровней остается наиболее вероятным. В четверг заметным для общих настроений на рынках может стать недельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США. Индекс МосБиржи в среду останется в пределах 2075-2175 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, складывается впечатление, что рынок акций РФ под конец года получил свежую порцию денег: возможно, это часть средств от традиционного декабрьского роста финансовой ликвидности, во многом вызванного завершением расчетов бюджета со своими контрагентами.

Впрочем, на сильный подъем рынка акций вряд ли стоит рассчитывать, среднесрочная картина по индексу МосБиржи не изменится. На выход вверх из боковика с пробоем сопротивления 2250 пунктов можно надеяться лишь в январе при условии неухудшения геополитического фона. Росту рынка должны помочь свежие деньги от дивидендов "Роснефти" и "Газпром нефти", а также от продажи разблокированных западных активов, полагает эксперт.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, шанхайский Shanghai Composite - на 1%, биржи Австралии и Гонконга закрыты в связи с рождественскими праздниками), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40 подросли на 0,5-0,8%), в США после выходных динамика смешанная (Nasdaq проседает на 0,7%, Dow подрос на 0,3%).

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала, в частности, новость о том, что Китай намерен существенно смягчить антиковидные ограничения с 8 января.

На нефтяном рынке во вторник цены растут, поддержку оказывают новости о дальнейшем ослаблении антиковидных мер в Китае и закрытии части НПЗ в США из-за непогоды.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,92 за баррель (+1,2%), февральская цена WTI - $80,51 за баррель (+1,2%).

В понедельник торги нефтью не проводились из-за католического Рождества.

Власти КНР отменят обязательный карантин для приезжающих в страну из заграницы с 8 января, передает Bloomberg. Кроме того, Пекин понизил уровень надзора за COVID-19, отказавшись от юридической основы для введения жестких мер борьбы с распространением инфекции.

Участники рынка также следят за новостями из США, где падает производство нефтепродуктов из-за сложных погодных условий в ключевых регионах, которые накрыла снежная буря. Так, производство было остановлено на двух крупнейших заводах Motiva Port Arthur и Marathon Galveston Bay в Техасе. По данным Bloomberg, их мощность превышает 1,8 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+39,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+22,8%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+14,5%), "ЭЛ5-Энерго" (бывшая "Энел Россия" (MOEX: ENRU)) (+8,2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+7,4%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+6,1% и +23,1% "префы"), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,8%).

Подешевели бумаги OR Group (MOEX: ORUP) (-3,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,4%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 21,59 млрд рублей (из них 5,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,1 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,41 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").