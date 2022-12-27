Котировки евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на упавшие в цене UST

Москва. 27 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на упавшие в цене американские казначейские обязательства (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков сузились, а для ряда бумаг расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 15 базисных пунктов, подорожав до 59,07% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 10,67% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали во вторник на 16 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 63,74% от номинала (доходность снизилась также на 2,5 базисного пункта, до 9,63% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 24 базисных пункта - до 41,44% от номинала (его доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 12,8% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 1 базисный пункт, подешевев до 43,26% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 32,68% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 24 базисных пункта - до 42,83% от номинала (их доходность выросла на 17 базисных пунктов - до 25,77% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила, 41,17% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 21,8% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал всего на 2 базисных пункта, до 81,53% от номинала (его доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 34,69% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 64,83% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом ситуация на мировых долговых рынках во вторник была негативной, несмотря на новости о существенном смягчении карантинных ограничений в Китае.

Власти Китая объявили о намерении смягчить с 8 января эпидемиологические требования для прибывающих в страну. В частности, теперь им не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин, но для въезда будет необходим отрицательный тест на COVID-19.

Статданные по экономике США, опубликованные во вторник, показали максимальное с 2009 года сокращение дефицита во внешней торговле товарами в ноябре - на 15,6%. Дефицит составил $83,3 млрд, что является минимумом с декабря 2020 года, сообщило министерство торговли США. Кроме того, индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в октябре текущего года увеличился на 8,6% в годовом выражении. Темпы роста замедлились по сравнению с 10,4% месяцем ранее и оказались минимальными с октября 2020 года.