Отчет Cal-Maine Foods может стать поводом для фиксации позиций в акциях эмитента - Freedom Finance Global

Отчет Cal-Maine Foods за второй квартал 2023 финансового года может стать поводом для фиксации позиций в акциях эмитента, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"28 декабря перед открытием рынка отчет за второй квартал 2023 финансового года выпустит крупнейший в США производитель куриных яиц Cal-Maine Foods. Ожидается, что выручка составит рекордные $798 млн, а EPS достигнет $4,24. Устойчиво высокая продовольственная инфляция внесла существенный вклад в улучшение финансовых метрик эмитента. Также важным фактором в текущем году стала вспышка птичьего гриппа, масштабы которой, согласно данным СМИ, уже превзошли показатели 2015 года. По мере стабилизации эпидемической ситуации цены на яйца могут скорректироваться, что приведет к снижению финансовых результатов эмитента. Предполагаем, что текущий отчет может стать поводом для фиксации позиций", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.