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Главная / Мнения аналитиков / Цена акций Apple, вероятно, будет под давлением в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара
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27 декабря 2022 года 15:45
Цена акций Apple, вероятно, будет под давлением в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара
Котировки акций Apple Inc., вероятно, будут находиться под давлением в краткосрочной перспективе из-за перебоев с производством и поставками смартфонов, сообщается в комментарии аналитиков "Инвестиционного банка Синара". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-APPLE-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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