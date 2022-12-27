Цена акций Apple, вероятно, будет под давлением в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Котировки акций Apple Inc., вероятно, будут находиться под давлением в краткосрочной перспективе из-за перебоев с производством и поставками смартфонов, сообщается в комментарии аналитиков "Инвестиционного банка Синара".

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