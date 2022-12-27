"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Polymetal с целевой ценой 773,7 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 106,7%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Регистрация в "недружественной" юрисдикции создала компании проблемы в условиях санкций против золотодобывающей отрасли и банков РФ. Акции Polymetal оказались под сильным давлением из-за большого free float с большой долей в нем нерезидентов. Падение капитализации в несколько раз с начала года не соответствует объективной оценке бизнеса Polymetal. Компания сумела выстроить собственную экспортную логистику, сохранила объемы производства и восстанавливает объемы продаж. Планируемая смена юрисдикции, разблокировка акций в НРД и возврат к дивидендной политике могут стать сильными драйверами для роста акций. Риски для инвесторов от высокой волатильности акций Polymetal оправданы большим потенциалом этого роста", - отмечает аналитик Александр Калачев.

Polymetal International PLC - крупнейший в России производитель первичного серебра и второй крупнейший российский производитель золота.

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