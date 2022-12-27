Вероятен рост котировок золота в начале 2023г - "Финам"

Вероятен рост котировок золота в начале 2023 года, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

Эксперт отмечает, что в начале этой недели цена на золото опять пробует расти. Котировки продолжают консолидацию вблизи локального уровня сопротивления на $1832/унц. "Если этот рубеж будет взят, то следующей целью роста станет отметка $1880/унц. В январе стоимость золота может показать прирост, поскольку статистически цены на драгметалл обычно растут в начале года", - прогнозирует Потавин.

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