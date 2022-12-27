Основное давление на рубль во вторник идет со стороны юаня - "Открытие Инвестиции"

Основное давление на рубль во вторник идет со стороны юаня, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Эксперт отмечает, что с началом основных торгов вторника в рамках валютной секции рубль вновь оказался под давлением. "С рынка ушло давление продаж на валюту со стороны российских экспортеров, при этом высокий часовой объём торгов в паре CNY/RUB намекает на то, что основное давление на российскую валюту идет со стороны китайского конкурента. Потенциально мы сегодня можем увидеть попытку роста выше 10 руб. за юань и выше 71 руб. за доллар. Однако это может спровоцировать фиксацию прибыли по коротким позициям в рубле со стороны спекулятивных участников рынка, что поддержит российскую валюту", - пишет Шульгин.

Рост спроса на юань, по мнению аналитика, может иметь спекулятивный характер, отражая заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что ведомство согласовало с Банком России механизм нового формата бюджетного правила. Оно подразумевает покупки юаней на рынке для пополнения ФНБ. Годовой ориентир - это 8 трлн руб. поступлений нефтегазовых доходов. Ожидаемые поступления будут рассчитываться помесячно. Если будут ожидаться поступления на горизонте года выше 8 трлн руб. - будет покупаться валюта в ФНБ, если ниже - будут продажи валюты из ФНБ.

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