Признаки глобального дефицита нефти могут усилиться - "Открытие Инвестиции"

Признаки глобального дефицита нефти могут усилиться, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Нефть дорожала на азиатской сессии. Как и предполагалось, одной из идей роста являются проблемы с добычей и нефтепереработкой в США. Арктический шторм привёл не только к проблемам ЖКХ комплекса в США, но и к снижению добычи и переработке нефти. Негативному влиянию погодных условий подверглись сланцевые проекты от Монтаны до Техаса. Конечно, подобные перебои являются временными, но они явно не способствуют улучшению глобального нефтяного баланса. И, наконец, ещё в конце прошлой недели вице-премьер РФ Александр Новак заявлял о возможном сокращении производства на 5-7% из-за европейского эмбарго и потолка цен", - отмечает эксперт.

Соответственно, рынок завершает год в условиях явного дефицита поставок, но он может ещё больше расшириться в 2023 году, полагает Кочетков. "Будет весьма интересно изучить статистику США по запасам за прошлую неделю. Если стратегические резервы продолжат сокращаться, то это будет означать дальнейшее и весьма резкое ухудшение ситуации с доступностью сырой нефти", - указывает аналитик.

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