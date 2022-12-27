Индекс Мосбиржи сохраняет перспективы снижения до 1777-1888п в 2023г - "Русс-Инвест"

Индекс Мосбиржи сохраняет перспективы снижения до 1777-1888 пунктов в 2023 году, полагает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

Эксперт допускает, что это снижение будет совершено крайне быстро.

"Текущие торговые объёмы, наблюдающиеся на торгах в фондовой секции Мосбиржи, говорят не только о слабости рынка, но и о смене общей парадигмы всего рынка ценных бумаг в Москве, - считает Блинов. - Основными участниками фондовой секции Мосбиржи и основными торговцами акциями на рынке стали частные инвесторы. Это видно и по росту числа открытых розничных счетов, которые были зарегистрированы на физических лиц, в то время, как основная часть институциональных инвесторов заняла откровенно выжидательную позицию или перешла на рынок российского государственного долга и корпоративных заимствований. Рынок акций, не получающий новых вливаний и не испытывающий спроса со стороны новых участников рынка, просто потерял основную часть былой ликвидности и сжался в суммарных объёмах операций".

На взгляд аналитика, такая ситуация будет продолжаться, как минимум, до той поры, пока на российском фондовом рынке не будут сняты все или хотя бы какая-то часть, тех ограничений, которые ввёл весной 2022г российский ЦБ РФ.

"Рынок не может функционировать в полную силу в условиях частичной доступности, а значит, что до той поры, пока на российский фондовый рынок не придут новые институциональные инвесторы, он будет находиться в состоянии частичной спячки. Это уже было в период с 1998 по 2001 годы", - указывает эксперт инвесткомпании.

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