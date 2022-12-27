Sber CIB повысил прогнозную цену акций "Интер РАО" до 6,56 руб. за штуку на конец 2023г и подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка.

"Акции "Интер РАО" подешевели с начала года вслед за другими бумагами индекса Мосбиржи. При этом акции компании выглядели лучше, чем у многих других представителей сектора, на фоне сохранения дивидендных выплат. Мы полагаем, что если компания начнёт активно использовать "подушку" денежных средств, то её котировки значительно вырастут", - пишут эксперты.

Аналитики Sber CIB прогнозируют, что чистая прибыль компании в 2022г вырастет на 27% в основном благодаря повышению цен на мощность и электроэнергию.

Основной катализатор роста котировок - потенциальное использование денежной "подушки" для покупки активов, полагают стратеги банка. Приобретение крупных активов позволит увеличить масштаб бизнеса и базу для распределения дивидендов. По итогам 2022г дивидендная доходность может превысить 9%, считают в Sber CIB.

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