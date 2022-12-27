Рынок акций РФ утром консолидируется, индекс РТС просел из-за ослабления рубля

Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips после позитивного старта торгов на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после католического Рождества; "быков" сдерживает забуксовавшая в росте нефть. Ослабление рубля оказывает давление на индекс РТС.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2142,19 пункта (+0,1%), индекс РТС - 968,75 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар вырос до 69,6 рубля (+0,31 рубля).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,3%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,5% "префы").

Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании 23 декабря в заочной форме одобрили выплату промежуточных дивидендов (за 6 месяцев 2022 года) в размере 20,39 руб. на акцию.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, "открытие" Китая обещает волну экономического оживления.

Внешний фон утром во вторник позитивный. Китай продолжает снимать коронавирусные ограничения. В частности, отменяются карантинные меры для прибывающих туристов, что продолжит улучшать топливный спрос в стране. Соответственно, это также является позитивом для российских нефтяных экспортеров. Арктический шторм в США привел к падению производства нефти и газа, ухудшая глобальный баланс. Соответственно, отечественные акции продолжат реагировать на улучшение перспектив экспорта энергоносителей, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи общая картина пока остается нейтральной, продолжается консолидация в боковой формации. До конца года позитивных катализаторов для рынка не ожидается, текущая неделя и начало следующего года, скорее всего, пройдут спокойно до появления "свежей" ликвидности на рынке. После рождественских праздников откроются во вторник рынки США, однако там тоже ожидается безыдейный день.

Тем временем, представители ЦБ РФ связывают прошедшее ослабление рубля с ухудшением внешних условий из-за снижения цены на нефть. Если эта ситуация будет устойчивой, то спад ВВП РФ на 3,8% и дальнейшее ослабление рубля могут стать основным сценарием прогноза на 2023 год, полагают эксперты "БКС Мир инвестиций".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, складывается впечатление, что рынок акций РФ под конец года получил свежую порцию денег. Возможно, это часть средств от традиционного декабрьского роста финансовой ликвидности, во многом вызванного завершением расчетов бюджета со своими контрагентами.

Впрочем, на сильный подъем рынка акций вряд ли стоит рассчитывать, среднесрочная картина по индексу МосБиржи не изменится. На выход вверх из боковика с пробоем сопротивления 2250 пунктов можно надеяться лишь в январе при условии неухудшения геополитического фона. Росту рынка должны помочь свежие деньги от дивидендов "Роснефти" и "Газпром нефти", а также от продажи разблокированных западных активов.

Под конец недели не исключен рост спроса на валюту со стороны крупных инвесторов, которые в преддверии новогодних праздников будут покупкой валюты хеджировать позиции по рублевым активам, считает Антонов.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, шанхайский Shanghai Composite - на 1%, биржи Австралии и Гонконга закрыты в связи с рождественскими праздниками), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC40 подросли на 0,8-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,8%).

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала, в частности, новость о том, что Китай намерен существенно смягчить антиковидные ограничения с 8 января.

Розничные продажи в Японии в ноябре выросли по итогам девятого месяца подряд, однако темпы их повышения замедлились. Показатель увеличился на 2,6% по сравнению с ноябрем 2021 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 3,7%.

Объем розничных продаж в стране в ноябре сократился на 1,1% относительно предыдущего месяца. Падение произошло впервые с июня.

Безработица в Японии в ноябре опустилась до 2,5% - до минимума с февраля 2020 года. Это совпало со средним прогнозом аналитиков. В предыдущие два месяца безработица находилась на отметке 2,6%.

Число домов, строительство которых было начато в Японии в ноябре, упало на 1,4% в годовом выражении. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали повышения на 1,5%.

На нефтяном рынке утром во вторник рост цен замедлился, ранее поддержку "быкам" оказали новости о дальнейшем ослаблении антиковидных мер в Китае и закрытии части НПЗ в США из-за непогоды.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $84,31 за баррель (+0,5%), февральская цена WTI - $79,9 за баррель (+0,4%).

В понедельник торги нефтью не проводились из-за католического Рождества.

Власти КНР отменят обязательный карантин для приезжающих в страну из заграницы с 8 января, передает Bloomberg. Кроме того, Пекин понизил уровень надзора за COVID-19, отказавшись от юридической основы для введения жестких мер борьбы с распространением инфекции.

Участники рынка также следят за новостями из США, где падает производство нефтепродуктов из-за сложных погодных условий в ключевых регионах, которые накрыла снежная буря. Так, производство было остановлено на двух крупнейших заводах Motiva Port Arthur и Marathon Galveston Bay в Техасе. По данным Bloomberg, их мощность превышает 1,8 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+34,1% и +16,1% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+13%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+4,4%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3,2%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,1%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 5,53 млрд рублей (из них 2,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 407,58 млн рублей на бумаги "Норникеля" и 323,26 млн рублей на акции "Газпрома").