Котировки нефтяных фьючерсов могут превысить $85/барр. во вторник - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов во вторник могут превысить $85 за баррель Brent, а рубль, скорее всего, останется вблизи 69 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Котировки фьючерсов Brent во вторник растут и торгуются около $84,4/барр. Более сильный рост цен сдерживается утренними данными из Китая, которые указали на ускорившееся в ноябре снижение промышленной прибыли. Тем не менее существенно смягчившиеся за последние недели COVID ограничения в Поднебесной будут способствовать восстановлению спроса, и фьючерсы Brent могут превысить уровень в $85/барр., обновив максимум с начала декабря", - пишут аналитики банка.

Рубль, в свою очередь, укрепляется, поддерживаемый фактором налогового периода, - курс USD/RUB во вторник снизился к 68,6 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. "Основные налоги уже были уплачены, и объемы продажи валюты экспортерами снижаются, - подчеркивается в комментарии. - Тем не менее в среду компаниям еще предстоит уплатить налог на прибыль, и курс USD/RUB, вероятно, останется вблизи 69 руб./$1. В будущем сохраняются риски ослабления рубля в связи с сокращением торгового профицита РФ".

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