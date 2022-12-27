S&P 500, скорее всего, завершит год под отметкой 4000п - БКС Экспресс

S&P 500, скорее всего, завершит год под отметкой 4000 пунктов, считает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Текущий год завершается в русле нисходящего тренда с технической точки зрения, а общий результат S&P 500 - минус 19%, что делает 2022г третьим в списке самых неудачных лет для фондового рынка Штатов за последние полвека. Негативные тенденции могут перекинуться и на первую половину 2023г, пока рынок не получит сигналов от ФРС о завершении подъема ключевой ставки: пока 4,5%, а ожидается повышение до 5%", - пишет эксперт.

По мнению Зельцера, в этом году медведи сделали максимум того, что хотели, и теперь могут заслуженно передохнуть - осенью индекс S&P 500 падал под 3500п, а на недавнем отскоке не смог взять трендовое сопротивление на 4100п и планово прогулялся в сторону гэпа у 3750п.

Наблюдаемый сейчас краткосрочный отскок, на взгляд аналитика, вряд ли что-то изменит в последние четыре сессии года, и S&P 500 наверняка закроется под круглой отметкой 4000п.

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