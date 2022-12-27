Рубль может закрепиться на уровне 67,5 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Рубль может закрепиться на уровне 67,5 руб./$1 во вторник, говорится в комментарии Sber CIB.

"Рубль в понедельник утром ослаб до 70 руб./$1 из-за повышенного спроса на валюту, но уже в течение дня держался вблизи 68 руб./$1 и лишь вечером отступил к 69 руб./$1. Во вторник утром рубль вновь приближается к 68 руб./$1. Полагаем, что спрос на валюту уже удовлетворён. В этих условиях рубль может закрепиться на уровне примерно 67,5 руб./$1", - отмечают эксперты.

Котировки нефти Brent утром выросли до $84,4 за баррель после новостей об отмене карантина для въезжающих в Китай. Около половины мощностей НПЗ в Техасе - 1,8 млн баррелей в сутки - по-прежнему закрыты из-за резкого похолодания с пятницы по воскресенье. В течение дня аналитики ожидают роста цен на нефть Brent до $85 за баррель, поскольку последствия снежных бурь в США ещё не устранены.

"Доходности большинства ОФЗ вчера снизились на 1-5 б. п., чему способствовало восстановление рубля. Во вторник котировки будут стабильны. Обычно по вторникам Минфин объявляет условия аукционов, но последние аукционы в нынешнем году уже состоялись на прошлой неделе", - пишут аналитики инвестбанка.

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