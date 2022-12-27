Цены рублевых корпбондов во вторник могут чуть подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 27 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также ожиданиям сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие месяцы, полагают аналитики.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник. Биржи Австралии и Гонконга закрыты в связи с рождественскими праздниками. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала, в частности, новость о том, что Китай намерен существенно смягчить антиковидные ограничения с 8 января. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,23%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК поднялся на 0,8% вслед за котировками акций промышленных и сырьевых компаний, а также представителей сферы недвижимости. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК прибавляет 0,45%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в ходе утренних торгов на информации о дальнейшем ослаблении антиковидных мер в Китае и закрытии части НПЗ в США из-за непогоды. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск во вторник составила $84,59 за баррель, что на 0,8% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в предыдущую пятницу эти контракты подорожали на 3,6%, до $83,92 за баррель. В понедельник торги нефтью не проводились из-за католического Рождества. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,84%, до $80,23 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 2,6%, до $79,56 за баррель.

Власти КНР отменят обязательный карантин для приезжающих в страну из заграницы с 8 января, передает Bloomberg. Кроме того, Пекин понизил уровень надзора за COVID-19, отказавшись от юридической основы для введения жестких мер борьбы с распространением инфекции. "Наши приоритеты должны сместиться с предотвращения и контроля (над коронавирусом - ИФ) к его лечению", - сказал руководитель группы экспертов по борьбе с COVID-19 при Национальной комиссии здравоохранения КНР Лян Ваннянь в интервью для People''s Daily.

Участники нефтяного рынка также следят за новостями из США, где падает производство нефтепродуктов из-за сложных погодных условий в ключевых регионах, которые накрыла снежная буря. Так, производство было остановлено на двух крупнейших заводах Motiva Port Arthur и Marathon Galveston Bay в Техасе. По данным Bloomberg, их мощность превышает 1,8 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,611 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,017 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 декабря снизился всего на 0,01% и составил 109 пунктов, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (24-26 декабря) прибавил 0,06%, поднявшись до 823,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,5%), "ГК Самолет БО-П10" (+0,49%) и "РЖД-001P-04R" (+0,46%), а в лидерах снижения - облигации "Банк ФК Открытие БО-П07" (-0,86%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,39%) и "Почта России БО-002P-01" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершило размещение выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-28 объемом 48,883 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Дата погашения выпуска - 28 сентября 2032 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций.

ГК "Автодор" полностью разместила выпуски облигаций серии 003Р-02 на 115 млрд рублей, серии 004Р-01 на 66,94 млрд рублей и серии 005Р-01 на 17,7 млрд рублей. Срок обращения облигаций серии 003Р-02 - 10 лет, серии 004Р-01 - 25 лет, серии 005Р-01 - 19 лет. Ставка 1-го купона по выпускам установлена на уровне 3% годовых. Облигации размещались по закрытой подписке, круг потенциальных приобретателей - РФ в лице Минфина РФ либо кредитные организации, привлекшие средства ФНБ посредством их размещения в субординированные депозиты.

Кроме того, ГК "Автодор" выкупила по оферте 8 млн 635,033 тыс. облигаций серии БО-002Р-05 по цене 100% от непогашенной номинальной стоимости. Непогашенная номинальная стоимость одной бумаги на текущий момент составляет 850 рублей. Объем выпуска составляет 27 млн 280,200 тыс. облигаций номиналом 850 рублей каждая, таким образом, компания выкупила 31,65% выпуска. Эмитент разместил 10-летний выпуск на 27,3 млрд рублей в декабре 2019 года по ставке полугодового купона 7,15% годовых. Ставка текущего купона - 9,53% годовых. С учетом амортизации в обращении на текущий момент находятся бумаги выпуска на 23,19 млрд рублей.

OOO "СФО МОС МСП 2" установило ставку 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением класса А-2021 объемом 4 млрд рублей на уровне 9,55% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 9,98% годовых. Дата погашения займа - 26 мая 2033 года. Сбор заявок на облигации прошел 26 декабря. Выпуск размещается в рамках сделки секьюритизации кредитов МСП, оригинатор портфеля кредитов - "МСП банк". Техразмещение запланировано на 28 декабря.

АО "Гидромашсервис" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в размере 12% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 12,55% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Техразмещение запланировано на 29 декабря.

АО "Уральская сталь" (входит в группу "Загорского трубного завода", ЗТЗ) установило ставку 1-6-го купонов 3-летних дебютных облигаций серии БО-001Р-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 11,09% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 26 декабря. Техразмещение выпуска запланировано на 29 декабря. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Московский банк "Держава" (MOEX: DERZ) установил ставку 39-40-го купонов бондов серии БО-01 на уровне 8,5% годовых. Банк в июле 2013 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. В феврале 2015 года банк провел размещение допвыпуска на 1 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска составляет 2 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску 12 января предстоит исполнение оферты.

ООО "Магистраль двух столиц" установило ставку 30-го купонного периода облигаций с залоговым обеспечением серии А1 на уровне 15,63% годовых, серии А2 - на уровне 15,13% годовых. Облигации серии А1 на 7,5 млрд рублей были размещены в мае 2015 года, серии А2 на 5,5 млрд рублей - в мае 2016 года сроком на 15 лет.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 48-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) приобрело в рамках оферты 1 млн 304,799 тыс. облигаций серии 001Р-04 по цене 98,5% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 26,1% выпуска. Компания разместила 10-летние облигации на 5 млрд рублей в ноябре 2020 года по ставке квартального купона 7,5% годовых до оферты с исполнением в ноябре 2023 года.

ООО "ЮниМетрикс" приобрело в рамках оферты 30 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 400 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 7,5% займа. Компания разместила 3-летние облигации на 400 млн рублей в сентябре 2019 года по ставке ежемесячного купона до погашения 12,5% годовых. По выпуску существует возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 9-35-го купонов. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) приняло решение 29 декабря досрочно погасить облигации серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Компания в августе 2016 года разместила выпуск 10-летних облигаций серии БО-05 на 5 млрд рублей. Ставка полугодовых купонов установлена на уровне 9,32% годовых до погашения. В августе 2019 года компания выкупила по оферте весь выпуск облигаций.