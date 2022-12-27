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Главная / Мнения аналитиков / Вероятна нейтральная динамика котировок ОФЗ во вторник - Инвестбанк Синара
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27 декабря 2022 года 10:30
Вероятна нейтральная динамика котировок ОФЗ во вторник - Инвестбанк Синара
Вероятна нейтральная динамика котировок ОФЗ во вторник, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин. Эксперт напоминает, что в ходе торгов на рынке ОФЗ в понедельник участники были наиболее активны в коротких бумагах. Доходности ОФЗ со сроком погашения менее четырех лет выросли в среднем на 7 б. п. на фоне довольно высоких объемов торгов в этом сегменте кривой. Более длинные бумаги показали небольшое снижение доходностей: в среднем на 4 б. п. на фоне заметно меньших торговых оборотов. Во вторник Афонин ожидает нейтральной динамики котировок госбумаг при небольшой активности участников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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