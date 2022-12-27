Вероятна нейтральная динамика котировок ОФЗ во вторник - Инвестбанк Синара

Вероятна нейтральная динамика котировок ОФЗ во вторник, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

Эксперт напоминает, что в ходе торгов на рынке ОФЗ в понедельник участники были наиболее активны в коротких бумагах. Доходности ОФЗ со сроком погашения менее четырех лет выросли в среднем на 7 б. п. на фоне довольно высоких объемов торгов в этом сегменте кривой. Более длинные бумаги показали небольшое снижение доходностей: в среднем на 4 б. п. на фоне заметно меньших торговых оборотов. Во вторник Афонин ожидает нейтральной динамики котировок госбумаг при небольшой активности участников.

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