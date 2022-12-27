Непогода в США и смягчение антиковидных мер в КНР поддержат цены на нефть - ПСБ

Непогода в США и смягчение антиковидных мер в КНР поддержат цены на нефть, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Торги нефтью в понедельник не проводились, а во вторник она может получить новый импульс к росту. Так, в США продолжается снежная непогода, что привело к остановке НПЗ мощностью около 2 млн барр./день. Китай продолжает "открываться", несмотря на стремительный рост заболеваемости COVID-19: с начала января будут сняты обязательные карантины для приезжающих из заграницы. Тот факт, что Китай отказывается от не слишком эффективной политики нулевой толерантности, поддерживает цены на нефть, так как растут ожидания, что тем самым восстановится деловая активность и спрос на энергоносители. Полагаем, что цены на нефть Brent могут развить импульс к $87-90/барр. в ближайшее время", - отмечается в комментарии эксперта.

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