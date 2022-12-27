Индекс Мосбиржи откроет торги вторника, скорее всего, повышением на 0,1-0,2% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торги вторника, скорее всего, повышением на 0,1-0,2%, в диапазоне 2145-2160 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для позитивного открытия индекса Мосбиржи. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2140, 2120 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2170, 2190 пунктов. Позднее он с большой долей вероятности сумеет закрепиться около уровня 2150 пунктов или несколько выше", - отмечает Манжос.

На взгляд эксперта, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.

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