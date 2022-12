Фондовые индексы Азии растут, биржи Гонконга и Австралии закрыты из-за праздников. Нефть дорожает на данных об отмене обязательного карантина для туристов в Китае, Brent - $84,4 за баррель

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник.

Биржи Австралии и Гонконга закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала, в частности, новость о том, что Китай намерен существенно смягчить антиковидные ограничения с 8 января.

Розничные продажи в Японии в ноябре выросли по итогам девятого месяца подряд, однако темпы их повышения замедлились. Показатель увеличился на 2,6% по сравнению с ноябрем 2021 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 3,7%.

Объем розничных продаж в стране в ноябре сократился на 1,1% относительно предыдущего месяца. Падение произошло впервые с июня.

Безработица в Японии в ноябре опустилась до 2,5% - до минимума с февраля 2020 года. Это совпало со средним прогнозом аналитиков. В предыдущие два месяца безработица находилась на отметке 2,6%.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 135 открытых вакансий, также как и в октябре. Это самый низкий уровень с марта 2020 года.

Число домов, строительство которых было начато в стране в ноябре, упало на 1,4% в годовом выражении. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали повышения на 1,5%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:26 МСК увеличилось на 0,3%.

В число лидеров роста котировок входят акций косметической компании Shiseido Co. (+6,6%), ритейлера J. Front Retailing Co. (+6,1%), железнодорожных операторов West Japan Railway Co. (+2,8%) и Keisei Electric Railway Co. (+2,7%).

Кроме того, дорожают бумаги представителей финансового сектора, включая Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+2%) и Shizuoka Financial Group Inc. (+3,4%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК поднялся на 0,8% вслед за котировками акций промышленных и сырьевых компаний, а также представителей сферы недвижимости.

В частности, бумаги Gree Real Estate подорожали на 1%, China State Construction - на 1,3%, Zhejiang Construction - на 8,3% и Shandong Chiway Industry Development - на 10%.

Между тем снижается стоимость фармацевтических компаний, поскольку в Китае начинает повсеместно использоваться вакцина против COVID-19 от компании Pfizer, что повышает конкуренцию на рынке.

Акции Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical упали на 9%, Ningbo Menovo Pharmaceutical Co. - на 10%, Frontier Biopharmaceuticals - на 9,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:24 МСК выросло на 0,45%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. увеличились на 0,5%. Акции автопроизводителя Hyundai Motor торгуются примерно на уровне закрытия предыдущей сессии.

Цены на нефть поднимаются в ходе утренних торгов во вторник на информации о дальнейшем ослаблении антиковидных мер в Китае и закрытии части НПЗ в США из-за непогоды.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск во вторник составляет $84,4 за баррель, что на $0,48 (0,57%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в предыдущую пятницу эти контракты подорожали на $2,94 (3,6%), до $83,92 за баррель. В понедельник торги нефтью не проводились из-за католического Рождества.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,5 (0,63%), до $80,06 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $2,07 (2,6%), до $79,56 за баррель.

Власти КНР отменят обязательный карантин для приезжающих в страну из заграницы с 8 января, передает Bloomberg. Кроме того, Пекин понизил уровень надзора за COVID-19, отказавшись от юридической основы для введения жестких мер борьбы с распространением инфекции. "Наши приоритеты должны сместиться с предотвращения и контроля (над коронавирусом - ИФ) к его лечению", - сказал руководитель группы экспертов по борьбе с COVID-19 при Национальной комиссии здравоохранения КНР Лян Ваннянь в интервью для People''s Daily.

Участники рынка также следят за новостями из США, где падает производство нефтепродуктов из-за сложных погодных условий в ключевых регионах, которые накрыла снежная буря. Так, производство было остановлено на двух крупнейших заводах Motiva Port Arthur и Marathon Galveston Bay в Техасе. По данным Bloomberg, их мощность составляет более 1,8 млн баррелей в сутки.