Рубль умеренно растет относительно доллара, стабилен к юаню на фоне пика налоговых выплат

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Доллар США умеренно снижается, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль растет на фоне пика налоговых выплат компаний-экспортеров.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 68,88 руб./$1 (-41 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 43,13 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,1 коп. - до 9,785 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", поддержку нацвалюте оказывает спрос на рублевую ликвидность под налоговые выплаты декабря. Также на поведение рубля влияют подросшие нефтяные котировки и позитивный тренд на азиатских фондовых рынках.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:05 мск составила $84,33 за баррель, что на 0,49% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,03 за баррель, что на 0,59% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник растут: японский Nikkei 225 растет на 0,33%, южнокорейский Kospi подрастает также на 0,33%, китайский CSI300 растет на 1,07%.

Торги в США в понедельник не проводились из-за Рождественских каникул.