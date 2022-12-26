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26 декабря 2022 года 19:43

Рубль в понедельник заметно укрепился к доллару и евро на "тонком" рынке благодаря налоговым выплатам

Москва. 26 декабря. Доллар США и евро заметно упали на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль вырос к бивалютной корзине благодаря налоговому периоду.

Курс доллара США составил 69,29 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 91 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,55 руб./EUR1, подешевев на 2,15 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,47 рубля - до 71,21 рубля. Курс китайского юаня упал на 14,6 копейки - до 9,77 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепился к доллару и евро на "тонком" рынке в понедельник благодаря спросу на рублевую ликвидность под налоговые выплаты декабря. Основной спрос на рубль со стороны участников рынка наблюдался в первые часы торгов, затем рыночная активность заметно снизилась, чему также способствовали рождественские каникулы на западных площадках.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин прокомментировал ослабление рубля, наблюдавшееся в декабре, связав его со снижением цен на нефть. "Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб", - сообщил Заботкин в интервью РБК.

При этом он отметил, что курс по-прежнему "колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года".

Ослабление рубля окажет давление на инфляцию. ЦБ по-прежнему оценивает, что каждые 10% снижения курса добавляют инфляции порядка 0,5-0,6 процентного пункта. "При этом с оговоркой, что эти 0,5-0,6 реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6-12 месяцев", - подчеркнул зампред ЦБ.

Он добавил, что дезинфляционный эффект укрепления рубля, наблюдавшегося весной-летом, на текущий момент уже, по большому счету, исчерпан.

Россия никогда не согласится с искажением и уничтожением рыночного процесса ценообразования, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение "потолка" цен на импорт российских энергоресурсов.

В интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала Россия 1 (ВГТРК) Песков, комментируя соответствующие инициативы, заявил о "неприемлемости каких-либо "потолков"".

"Хотя они установлены достаточно высоко, но это дело принципа - это вмешательство в процессы рыночного ценообразования. И если сегодня согласиться на такой щедрый "потолок", то завтра придется согласиться на "потолок", который ущемляет интересы. Поэтому об этом речи идти не может. Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

На прошлой неделе страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, который начнет действовать с 15 февраля. До этого, с 5 декабря, вступили в силу ограничения со стороны стран ЕС и G7 относительно поставок нефти из России морским транспортом и по цене на ее покупку - "потолок" на российскую нефть был установлен на уровне $60 за баррель.

"Прошлая неделя ознаменовалась сильным ослаблением рубля. Курс пары "доллар-рубль" превышал уровень 72 руб./$1 против 60 руб./$1 в предыдущие месяцы. Основные причины ослабления рубля - падение цен на нефть, экспортируемую из России в европейском направлении, снижение объемов экспорта из-за временных проблем с логистикой, рост импорта и сезонный спрос на валюту. Понедельник - основной день по уплате налогов в бюджет. Также частично локальное укрепление рубля может быть вызвано тем, что инвесторы фиксируют позиции в валюте после прошлого сильного ослабления рубля", - рассказал "Интерфаксу" управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Андрей Русецкий.

"Рубль на старте сессии резко просел, но быстро восстановился. После открытия основных торгов восходящая динамика рубля усилилась, он вышел в хороший плюс. Доллар вновь опускался ниже 68 руб., евро приближался к 72. Затем котировки валютных пар стали консолидироваться около достигнутых минимумов. Большинство мировых рынков сегодня закрыто на рождественский выходной, поэтому торговая активность как у нас, так и на глобальных биржах, является пониженной. Фондовые площадки Азии, которые сегодня работали, закрылись в хорошем плюсе. Пик налоговых платежей экспортеров приходится на сегодняшний день. Обычно за сессию до такой даты рубль уже прекращал укрепление, вызванное продажей экспортными компаниями иностранной валюты. Вероятно, предыдущее сильное ослабление рубля провоцирует многих реализовать как можно больше валюты, пользуясь относительно выгодными ценами", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Торги нефтью сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures и WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи не проводятся в понедельник из-за рождественских праздников в западных странах. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent по итогам пятницы выросла на 3,7%, до $83,97 за баррель, котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль завершили день повышением на 2,4%, до $79,35 за баррель.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 декабря на 22,73 копейки, до 68,4487 руб./$1, и уменьшил курс евро на 41,81 копейки, до 72,6226 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на Московской бирже в понедельник из-за рождественских выходных в западных странах. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск снизился на 20,7 копейки относительно пятницы и составил 68,5641 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 934,144 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Торги по евро расчетами "сегодня" также не проводились в понедельник. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 44,04 копейки, подешевев до 72,6759 руб./EUR1. Объем торгов евро по этим сделкам составил EUR646,962 млн.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно понизились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,6% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 3 б.п. - до 7,82% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 8,2% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 8,39% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 3 б.п. - до 8,48% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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