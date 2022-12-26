БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, Polymetal, "Норникель", "Мать и дитя" и "РусАл".

Они предлагают обратить внимание на акции Сбербанка. "Бумаги сильно скорректировались с начала года из-за отказа от дивидендных выплат и давления санкций, но уже по итогам октября Сбербанк вышел на прибыль после крупных убытков в I полугодии. Важно, что Сбербанк вернулся к публикации финансовой отчетности - это снижает риски для инвесторов. В последние пару недель акции Сбербанка держатся в боковике вблизи локальных вершин, в среднесрочной перспективе потенциал для подъема бумаг сохраняется. На горизонте нескольких месяцев бумаги могут подняться к 160-170 руб.", - пишут аналитики.

Также эксперты рекомендуют к рассмотрению акции Polymetal с учетом локального растущего тренда в золоте. "Компания пострадала от санкций и проблем в логистике, тем не менее отмеченные факторы уже во многом учтены в динамике котировок, - отмечается в комментарии. - Сильным позитивным драйвером для переоценки должен стать финансовый отчет за II полугодие. Ближайшим ориентиром в бумаге можно выделить зону 425-430 руб. за акцию. Дальнейший подъем будет зависеть от новостей по реорганизации компании. Позитивные новости, такие как переезд в дружественную РФ резиденцию, могут стать драйвером для роста в район 500 руб."

На взгляд стратегов БКС Экспресс, фундаментально кейс "Норникеля" в последние недели усилился с восстановлением цен на ключевые цветные металлы. Для компании также позитивно прошедшее недавно ослабление рубля. "Акции "Норникеля" после двух недель коррекционного отката перешли в боковик, - указывают аналитики. - Выход из консолидации наиболее вероятен вверх. Среднесрочная цель подъема - 17000-17100 руб.".

По мнению экспертов, на фоне ослабления рубля стали интересны акции "РусАла" - компания выигрывает от девальвации национальной валюты. "Цены на алюминий отскакивают после обновления локальных минимумов в октябре. Дополнительным драйвером для акций "РусАла" в среднесрочной перспективе является возвращение компании к выплате дивидендов. На горизонте нескольких месяцев при сохранении слабости рубля бумаги могут подняться в район 50-52 руб. за акцию", - прогнозируют в БКС Экспресс.

Аналитики выделяют в качестве интересной консервативной фишки с потенциалом роста ГК "Мать и дитя". По их оценке, основной драйвер роста для компании - постепенное наращивание загрузки недавно открытых госпиталей и клиник. Лишь за счет дозагрузки уже созданных мощностей компания может увеличить выручку почти вдвое в перспективе нескольких лет.

"ГК "Мать и дитя" сильно диверсифицировала бизнес в последние годы, компания теперь предоставляет широкий комплекс услуг, что снижает сегментные риски. Влияние санкций на группу минимальное, поставки оборудования и препаратов продолжаются. Компания выплачивает дивиденды, несмотря на зарубежную регистрацию. На среднесрочном горизонте возможна позитивная переоценка акций ГК "Мать и дитя" до 500-550 руб. за акцию", - отмечается в комментарии.

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