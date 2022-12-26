"Финам" повысил рейтинг акций JD Health до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций JD Health с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне HKD86,80 на конец 2023г, что предполагает потенциал роста 20% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции JD Health выросли более чем на 100%С конца октября до начала декабря, значительно опередив по динамике индекс Hang Seng. За последние две недели акции скорректировались на 20% после ноябрьского ралли, и текущие уровни выглядят привлекательными для покупки. Ранее мы повысили целевую цену по акциям с HKD67 до HKD86,80, опираясь на сильные результаты компании за первое полугодие и повышение прогнозов на конец 2022г. Несмотря на постепенный уход от политики zero-COVID в Китае, заболеваемость в стране остается высокой и может еще вырасти из-за сезонных факторов. Обстановка побуждает граждан к активному использованию медицинских онлайн-сервисов JD Health и порождает высокий спрос на лекарства, что играет на руку компании", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

JD Health - дочерняя компания интернет-ретейлера JD.com, провайдер крупнейшей в Китае технологической онлайн-платформы для оказания медицинских услуг населению.

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