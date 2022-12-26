Возможная первая цель роста Shanghai Composite в 2023г - 3200-3250п - БКС Экспресс

Индекс Shanghai Composite может подняться до уровней 3200-3250 пунктов в 2023 году в качестве ближайшей цели роста, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Оксаны Холоденко.

"Ситуация в экономике КНР в следующем году будет неоднозначной. Вполне возможно, что будет близка к стагнации, в то же время меры фискальной поддержки экономики способны позитивно воздействовать на потребительский спрос и рынок недвижимости. Потребительская инфляция умеренная - колеблется вокруг 2% годовых (1,6% в ноябре). Индекс Shanghai Composite отталкивается от 3050 пунктов и может продолжить рост. Ближайшая цель - 3200-3250 пунктов", - пишет аналитик.

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