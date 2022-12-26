Дивиденды и buyback поддержат цену акций банка "Санкт-Петербург" в 2023г - БКС Экспресс

Ожидаемые дивиденды и программа buyback поддержат котировки акций банка "Санкт-Петербург" в следующем году, считает эксперт БКС Экспресс Евгений Калянов.

"Обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" по итогам 2022 года обгоняют индекс Мосбиржи в три раза и лидируют в банковском секторе. Их опережающая динамика и рост на 20% с начала 2022 года вызваны отсутствием санкций и получением конкурентного преимущества перед другими российскими финансовыми организациями. Продавать бумаги не стоит: ожидаемые в 2023 году дивиденды и текущая программа buyback поддержат котировки. Вероятно, в течение ближайшего квартала бумаги эмитента будут торговаться в горизонтальном диапазоне, нижней границей которого выступает сильный уровень поддержки 95 рублей, а верхней - 110 рублей", - указывает аналитик инвесткомпании в обзоре.

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