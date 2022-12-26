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26 декабря 2022 года 15:52

Рубль днем замедлил рост к доллару и евро, консолидируется в узких коридорах после скачка на открытии торгов

Москва. 26 декабря. Доллар США и евро замедлили темпы падения, но продолжают заметно дешеветь на Московской бирже в понедельник днем. Рубль также замедлил темпы роста к бивалютной корзине, консолидируется вблизи отметок, достигнутых в первые часы торговой сессии благодаря налоговому периоду.

Курс доллара США составил 68,59 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,61 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 72,65 руб./EUR1, подешевев на 3,05 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,26 рубля - до 70,42 рубля. Курс китайского юаня упал на 18,2 копейки - до 9,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется к доллару и евро в ходе дневных торгов благодаря спросу на рублевую ликвидность под налоговые выплаты декабря. Основной спрос на рубль со стороны участников рынка наблюдался в первые часы торгов, днем рыночная активность заметно снизилась, чему также способствуют рождественские каникулы на западных площадках.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин прокомментировал ослабление рубля, наблюдавшееся в декабре, связав его со снижением цен на нефть. "Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб", - сообщил Заботкин в интервью РБК.

При этом он отметил, что курс по-прежнему "колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года".

Ослабление рубля окажет давление на инфляцию. ЦБ по-прежнему оценивает, что каждые 10% снижения курса добавляют инфляции порядка 0,5-0,6 процентного пункта. "При этом с оговоркой, что эти 0,5-0,6 реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6-12 месяцев", - подчеркнул зампред ЦБ.

Он добавил, что дезинфляционный эффект укрепления рубля, наблюдавшегося весной-летом, на текущий момент уже, по большому счету, исчерпан.

Россия никогда не согласится с искажением и уничтожением рыночного процесса ценообразования, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение "потолка" цен на импорт российских энергоресурсов.

В интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала Россия 1 (ВГТРК) Песков, комментируя соответствующие инициативы, заявил о "неприемлемости каких-либо "потолков"".

"Хотя они установлены достаточно высоко, но это дело принципа - это вмешательство в процессы рыночного ценообразования. И если сегодня согласиться на такой щедрый "потолок", то завтра придется согласиться на "потолок", который ущемляет интересы. Поэтому об этом речи идти не может. Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

На прошлой неделе страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, который начнет действовать с 15 февраля. До этого, с 5 декабря, вступили в силу ограничения со стороны стран ЕС и G7 относительно поставок нефти из России морским транспортом и по цене на ее покупку - "потолок" на российскую нефть был установлен на уровне $60 за баррель.

"По итогам понедельника рубль окончательно потеряет поддержку налогового периода. Ослаблению рубля могут способствовать и дальнейшие заявления Минфина о возможном возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила. В связи с этим риски роста курса пары "доллар-рубль" к 71 руб./$ пока сохраняются. Дальнейшая динамика рубля будет определяться процессом восстановления экспортных поступлений РФ", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Аналитики банка сослались на данные мониторинга движения судов, которые были опубликованы в СМИ, согласно которым за неделю по 16-е декабря объем поставок российской нефти упал более чем в два раза на фоне вступившего в силу ценового "потолка" на российскую нефть и ремонтных работ в порту Приморска. "В результате экспортные поступления в моменте заметно снизились, а, по сообщениям главы Минфина, импорт сейчас восстанавливается высокими темпами. Произошедшее в итоге сокращение торгового профицита во многом объясняет резкое ослабление рубля. Для оценки перспектив дальнейшей динамики курса особенно важными будут данные по движениям судов за прошедшую неделю, которые позволят оценить перспективы восстановления российского экспорта", подчеркивают специалисты банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в ходе пятничных торгов укреплялся до 67,5 за доллар. Однако ближе к вечеру, когда ликвидность рынка снизилась, как и активность экспортеров, рубль ослаб до 70 за доллар. В понедельник экспортерам предстоят выплаты НДПИ в размере 0,9 трлн рублей, поэтому они продолжают активно продавать валюту", - отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль остается подверженным большим внутридневным колебаниям из-за давления внешнего фона и фактора финала года. Сгладить это влияние определенным образом может налоговый период в РФ", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Торги нефтью сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures и WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи не проводятся в понедельник из-за рождественских праздников в западных странах. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent по итогам пятницы выросла на 3,7%, до $83,97 за баррель, котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль завершили день повышением на 2,4%, до $79,35 за баррель.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно понизились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,6% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 3 б.п. - до 7,82% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 8,2% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 8,39% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 3 б.п. - до 8,48% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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