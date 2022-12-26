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Главная / Мнения аналитиков / Текущий потенциал укрепления рубля еще не исчерпан - "Открытие Инвестиции"
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26 декабря 2022 года 15:47
Текущий потенциал укрепления рубля еще не исчерпан - "Открытие Инвестиции"
Текущий потенциал укрепления рубля еще не исчерпан, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Рубль укреплял свои позиции в понедельник. В первой половине дня доллар снижался до 67,84 руб./$1, а евро до 72 руб./EUR1. Как минимум можно говорить о двух факторах поддержки. Во-первых, продолжаются налоговые платежи, а во-вторых, ситуация на нефтяном рынке улучшается для поставщиков. К концу текущей недели поддержка рубля ослабнет, но может начать работать фактор выводимых из европейских депозитариев средств. Поэтому потенциал укрепления "россиянина" еще не исчерпан", - пишет Кочетков в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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