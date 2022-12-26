Цена акций "Газпром нефти" восстановит позиции после дивидендной отсечки в течение ближайших месяцев - "Велес Капитал"

Котировки акций "Газпром нефти" смогут восстановить позиции после дивидендной отсечки в течение ближайших месяцев, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Котировки акций "Газпром нефти" уверенно повышаются не первый день подряд и достигли максимума с 21 февраля текущего года, восполнив потери с начала текущего геополитического кризиса. Акционеры ждут закрытия реестра по дивидендам за 9 месяцев текущего года с выплатами в размере 69,78 руб. на акцию и доходностью 13,8%. Последний день с дивидендами бумаги можно будет купить в эту среду. У текущих уровней покупка под дивиденды ввиду ожидаемого "гэпа" уже не оправдывает себя, так как сессию четверга котировки, вероятно, начнут у минимумов с начала ноября, в районе 434 рублей, - пишет эксперт инвесткомпании в комментарии. - В среднесрочной перспективе после дивидендной отсечки в пользу компании в текущих санкционных условиях играет ее ориентированность на российский рынок, что при прочих равных может помочь акциям восстановить позиции в ближайшие месяцы. Так, "Газпром нефть" в 2022 году ожидает рекордной нефтепереработки на своих НПЗ в России в объеме 41 млн тонн и планирует сохранить указанный уровень в 2023 году".

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