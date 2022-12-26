Sber CIB повысил целевую цену акций "Полюса" до 9700 руб. за штуку и сохранил рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Котировки акций "Полюса" были под давлением с января по сентябрь 2022 года из-за коррекции цен на золото, снижения операционных показателей, сильного рубля и приостановки дивидендных выплат. Тем не менее мы полагаем, что в 2023г ставка Федрезерва достигнет пика и начнёт снижаться, и это должно позитивно повлиять на котировки золота и бумаги "Полюса", - указывают эксперты.

"Полюс" не испытывает проблем с продажами золота, компания нормализовала процесс сбыта, подчеркивается в комментарии. Аналитики ожидают, что после слабого 1П22 результаты компании улучшатся в 2П22 за счёт реализации накопленных запасов. В ближайшие годы "Полюс", вероятно, нарастит объёмы добычи до 2,9-3,0 млн унций с 2,7-2,8 млн унций в 2022г.

Несмотря на рост расходов, аналитики полагают, что "Полюс" останется одним из самых низкозатратных золотодобытчиков в мире: в текущем году его себестоимость (TCC) составляет $500 на унцию. Это позволяет обеспечить относительно высокую рентабельность по EBITDA - около 60%. Это является лучшим показателем среди крупных российских компаний горно-металлургического сектора.

Кроме того, дивидендная политика "Полюса" остаётся в силе. По мнению экспертов Sber CIB, компания выплатит дивиденды по результатам 2022г.

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