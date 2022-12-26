"Мои Инвестиции" повысили стратегическую оценку рынка акций Китая до "покупать", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Мы повысили стратегическую оценку китайского рынка акций до "покупать" на фоне постепенного отхода страны от политики нулевой терпимости к COVID-19, существенных мер поддержки рынка недвижимости, снижения геополитического риска и риска делистинга китайских бумаг в США. Текущий резкий рост числа заболеваемости в Китае даёт возможность инвесторам нарастить позиции в акциях - экономика, скорее всего, будет восстанавливаться быстрее, чем предполагает консенсус", - пишут эксперты.

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