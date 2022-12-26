"КИТ Финанс Брокер" рекомендует фиксировать прибыль в акциях "Газпром нефти", отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Акционеры "Газпром нефти" утвердили промежуточные дивиденды за 9 мес. 2022г в размере 69,78 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность акций составляет 14%. Дата закрытия реестра назначена на 30 декабря 2022г. На фоне этого котировки нефтяника выросли за неделю более чем на 6,5%. При этом мы считаем, что основную поддержку акциям "Газпром" нефти оказали рост цен на нефть и ослабление рубля. Считаем, что пора фиксировать прибыль и продавать акции. Котировки почти дошли до нашего целевого ориентира - 500 руб.", - пишут аналитики инвесткомпании.

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