"Финам" подтверждает рейтинг акций Lowe''s на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Lowe''s Cos. на уровне "покупать" с целевой ценой $248,40 за штуку на декабрь 2023г, что предполагает потенциал роста 24,7% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции Lowe''s скорректировались с абсолютного максимума, достигнутого в декабре 2021г. Коррекции предшествовали замедление динамики продаж на фоне высоких показателей коронавирусного периода, разгон инфляции и ужесточение ДКП в США. В следующем году улучшению показателей поспособствуют продолжающаяся операционная трансформация бизнеса в США и продажа бизнеса в Канаде, результаты которой давили на операционную рентабельность. Крупная программа бай-бэка ($21 млрд) окажет поддержку котировкам бумаг", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Lowe''s - ретейлер товаров для дома и ремонта. В ассортименте товары для строительных работ, мебель и предметы декора. Всего у сети порядка 2 тыс. магазинов в США и Канаде.

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