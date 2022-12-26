Sber CIB повысил прогнозную стоимость бумаг Полюса до 9700 руб

Аналитики Sber CIB повысили прогнозную стоимость бумаг ПАО "Полюс" до 9700 рублей за штуку на конец 2023 года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале инвестбанка.

"Котировки акций "Полюса" с января по сентябрь 2022 года были под давлением из-за коррекции цен на золото, снижения операционных показателей, сильного рубля и приостановки дивидендных выплат. Тем не менее полагаем, что в 2023 году ставка Федрезерва достигнет пика и начнет снижаться. Это должно позитивно повлиять на котировки золота и бумаги эмитента, - пишут эксперты.

"Полюс" не испытывает проблем с продажами золота, компания нормализовала процесс сбыта, констатируют в инвестбанке. Аналитики ожидают, что после слабого 1П22 результаты компании улучшатся во 2П22 за счет реализации накопленных запасов. В ближайшие годы эмитент, вероятно, нарастит объемы добычи до 2,9-3 млн унций с 2,7-2,8 млн унций в 2022 году, полагают эксперты Sber CIB.

"Несмотря на рост расходов, считаем, что "Полюс" останется одним из самых низкозатратных золотодобытчиков в мире: в текущем году его себестоимость (TCC) составляет $500 на унцию. Это позволяет обеспечить относительно высокую рентабельность по EBITDA - около 60%, что является лучшим показателем среди крупных российских компаний горно-металлургического сектора, - отмечают в инвестбанке. - Дивидендная политика "Полюса" остается в силе. Компания, вероятно, выплатит дивиденды по результатам 2022 года".

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