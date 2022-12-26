Цена нефти сохраняет потенциал роста выше $85/барр. в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent сохраняют потенциал роста выше $85 за баррель, но в целом могут показывать слабо выраженную динамику в ближайшие торговые дни, поддержку оказывают снизившиеся за неделю запасы нефти в США и риски более низкого предложения "черного золота" в мире, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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