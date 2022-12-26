Рынок акций РФ утром подрос на низких оборотах, индекс РТС подскочил выше 985п за счет укрепления рубля

Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник умеренно подрос по большинству blue chips, отыграв позитивный импульс внешних фондовых площадок и нефти в конце прошедшей недели; индекс РТС отскочил выше 985 пунктов за счет резкого укрепления рубля в условиях пика налоговых платежей.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2128,64 пункта (+0,2%), индекс РТС - 985,57 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 0,9%.

Доллар упал до 68,1 рубля (-2,1 рубля).

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) International (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,4% "префы").

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", на последней в уходящем году торговой неделе валютный фактор продолжит играть ключевую роль, оказывая серьезное влияние на долларовый индекс РТС. А индекс МосБиржи, скорее всего, продолжит консолидироваться в узком диапазоне возле текущих уровней. В США годовой нисходящий тренд рынка акций сохраняется, и в наступающем году риск очередного сползания на минимумы остается высоким. Причины все те же: ужесточение монетарной политики США. В понедельник биржи США и Европы закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник можно назвать спокойным. Большинство биржевых площадок в понедельник не работает в связи с рождественскими праздниками.

В Азии в понедельник работающие рынки подросли: в Японии спросом пользовались бумаги потребительского сектора, в Китае - оборонного и туризма. Нефть может подорожать после возобновления торгов на фоне проблем с добычей и переработкой в США. Впрочем, все это будет иметь значение в будущем, но не в понедельник, в рамках которого ожидается крайне низкая активность на российском рынке акций. Рубль на тонком рынке способен существенно укрепиться, так как продолжается налоговый период, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в понедельник создал основания для сдержанных покупок на рынке акций РФ, однако в целом рынок находится под нисходящим давлением как ввиду отсутствия значимых идей для широкомасштабного роста, так и динамики рубля.

На текущей неделе собрание акционеров "Татнефти" вновь попробует принять решение по промежуточным дивидендам, а акции "Газпром нефти" можно будет последний день купить с дивидендами в среду, отмечает Кожухова.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,2-0,6% благодаря новым сигналам о замедлении инфляции в США. Индекс потребительских цен (индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом) в ноябре поднялся на 5,5% в годовом выражении после подъема на 6,1% в октябре.

Объем заказов на товары длительного пользования в прошлом месяце упал на 2,1% относительно октября, тогда как аналитики ожидали более умеренного сокращения, на 1,1%. Падение показателя главным образом объясняется уменьшением числа заказов на самолеты.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 59,7 пункта с 56,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительное значение индекса составляло 59,1 пункта, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали его пересмотра.

В Азии в понедельник работающие рынки акций подросли (японский Nikkei 225 прибавил 0,7%, южнокорейский индекс Kospi подрос на 0,2%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,7%).

Народный банк Китая в понедельник предоставил банкам 216 млрд юаней ($30,9 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в финансовой системе в конце года. По итогам прошлой недели чистый объем притока средств в финсистему страны составил 704 млрд юаней, что стало максимальным недельным вливанием с октября.

В понедельник биржи Австралии и Гонконга, а также США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы закрыты в связи с рождественскими праздниками. Активность торговли на остальных рынках находится ниже обычного уровня, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке стоимость февральских фьючерсов на Brent по итогам пятницы выросла до $83,97 за баррель (+3,7%), февральская цена WTI - до $79,35 за баррель (+2,4%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+16,7%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+15,8%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+12,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+7,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,9%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 3,85 млрд рублей (из них 817,18 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 664,83 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 485,34 млн рублей на акции "Газпром нефти").