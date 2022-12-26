Акции Tesla, Microsoft и Apple будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Tesla, Microsoft Corp. и Apple Inc. будут интересны инвесторам на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

Эксперт отмечает, что начала года акции Tesla потеряли 65%. На этой неделе было несколько негативных сообщений о компании. "Акции приблизились к зоне перепроданности на недельном графике и близки к уровню поддержки $120. При развитии отскока бумаги могут вырасти в район $150 (котировка на пятницу - $123,2)", - указывает Холоденко.

Компания Microsoft в четверг компания ответила на действия регуляторов США, направленные на блокировку сделки по поглощению производителя видеоигр Activision Blizzard. Microsoft заявил, что сделка не помешает конкуренции. "Акции находятся под 200-дневной скользящей средней. Котировка на пятницу - $238,7. От уровня $242-241 бумаги могут сделать новый заход вниз - к $226", - пишет аналитик.

Котировки Apple на прошлой неделе акции достигли 52-недельного минимума. "Инвесторы ожидают решения Джо Байдена относительно инициативы ВТО, - отмечается в комментарии. - Предполагается, что Apple нарушил патент, принадлежащий AliveCor. Согласно нормам ВТО, импорт Apple Watch может быть запрещен. Акции могут упасть до $121. Исходя из движения пятницы, есть вероятность отскока в район $135".

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