"Солид Брокер" позитивно оценивает долгосрочные перспективы нефтегазового сектора РФ

Аналитики "Солид Брокер" позитивно оценивают долгосрочные перспективы нефтегазового сектора РФ, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Начало 2023 года для нефтяной отрасли будет в целом непростым, - полагают эксперты. - Сейчас начинают формироваться новые цепочки поставок, идут переговоры в условиях "санкционной" реальности. Дисконт образуется не только из-за отказа покупать российскую нефть, а также из-за неопределенности в отношении логистических компаний. Насколько мы понимаем, что у РФ есть и свой танкерный флот и "теневой" флот, а также куча желающих возить российскую нефть под нейтральным флагом или смешивать её с другими сортами. Тем не менее, даже сам Новак не исключает снижения добычи в начале года на 7-8%, что в любом случае снизит мировое предложение нефти, а также будет провоцировать рост цен".

Аналитики "Солид Брокер" уверены, что уже к концу весны большая часть проблем с экспортом нефти и нефтепродуктов решится, и позитивно смотрят на сектор с точки зрения долгосрочных перспектив. Однако в ближайшее время возможна повышенная волатильность в акциях нефтегаза, предупреждают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.