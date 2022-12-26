Вероятны минимальные ценовые колебания на рынке ОФЗ в понедельник - Инвестбанк Синара

Вероятны минимальные колебания цен на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в понедельник, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Доходности ОФЗ по итогам пятницы почти не изменились. Бумаги со сроком погашения до года торговались в районе 7,1-7,4% годовых, от 3 до 5 лет - 8,5-9,2% годовых, более семи лет - 10-10,3% годовых. Основная активность сосредоточилась в бумагах с погашением в срок менее года и на участке от 4 до 5 лет, а лидером по обороту стал выпуск 25084 (7,41%, октябрь 2023 года). Скорее всего, в понедельник на рынке госдолга сохранится спокойная обстановка и ценовые колебания будут минимальными", - отмечает эксперт в комментарии.

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