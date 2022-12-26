Котировки нефти могут подняться до $87-89/барр. в понедельник - ПСБ

Котировки нефти могут подняться до $87-89 за баррель Brent в понедельник, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Торги фьючерсами на Brent в понедельник не проводятся из-за рождественских выходных. В минувшую пятницу цены на нефть поднялись к $84,5/барр. (мартовский фьючерс) на фоне рисков по срыву поставок из России и аномальных холодов в США. Так, ответом на "потолок" цен на российскую нефть может стать сокращение добычи - до 0,7 млн барр./день в 2023г. А в США приостановлены несколько НПЗ, соответственно, растет спрос на нефть и нефтепродукты, но это несет, скорее, краткосрочный характер. На этом фоне цены на Brent могут подняться к $87-89/барр", - отмечает эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.