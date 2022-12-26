.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Возможно укрепление рубля до 68 руб./$1 в понедельник - Sber CIB
.
26 декабря 2022 года 10:29
Возможно укрепление рубля до 68 руб./$1 в понедельник - Sber CIB
Возможно укрепление курса рубля до уровня в 68 руб./$1 на торгах в понедельник - экспортерам предстоят выплаты НДПИ в размере 0,9 трлн рублей, поэтому они продолжат активно продавать валюту, также поддержку окажет глобальный рост цен на нефть на фоне холодов в США, сообщается в материале аналитиков Sber CIB. Торговая активность на рынке рублевых гособлигаций в ближайшие дни будет снижаться, а котировки ОФЗ, скорее всего, будут стабильны, полагают эксперты инвестбанка. По их мнению, наиболее короткие выпуски с фиксированным купоном (до двух лет) сейчас будут представлять больший интерес для инвесторов как инструменты для размещения средств на длинные праздники. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
.
26 декабря 2022 года 19:43
Рубль в понедельник заметно укрепился к доллару и евро на "тонком" рынке благодаря налоговым выплатам
Москва. 26 декабря. Доллар США и евро заметно упали на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль вырос к бивалютной корзине благодаря налоговому периоду. читать дальше
.26 декабря 2022 года 19:35
Рынок акций РФ начал последнюю неделю года с умеренного роста, укрепление рубля подогрело индекс РТС
Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ начал последнюю неделю уходящего года с умеренного роста вслед за внешними площадками и нефтью, укрепление рубля в условиях пика налоговых платежей оказало поддержку индексу РТС; лидировали в подъеме акции "Магнита" (+2,7%). читать дальше
.26 декабря 2022 года 19:00
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, Polymetal, "Норникель", "Мать и дитя" и "РусАл". Они предлагают обратить внимание на акции Сбербанка. "Бумаги сильно скорректировались с начала года... читать дальше
.26 декабря 2022 года 18:33
"Финам" повысил рейтинг акций JD Health с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне HKD86,80 на конец 2023г, что предполагает потенциал роста 20% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции JD Health выросли более чем на 100%С конца октября до начала декабря,... читать дальше
.26 декабря 2022 года 18:08
Индекс Shanghai Composite может подняться до уровней 3200-3250 пунктов в 2023 году в качестве ближайшей цели роста, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Оксаны Холоденко. "Ситуация в экономике КНР в следующем году будет неоднозначной. Вполне возможно, что будет близка к стагнации, в то же... читать дальше
.26 декабря 2022 года 17:46
"Финам" повысил рейтинг акций Amazon.com Inc. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг была сохранена экспертами на уровне $99,24 за штуку на декабрь 2023 года, что предполагает потенциал роста... читать дальше
.26 декабря 2022 года 17:21
Ожидаемые дивиденды и программа buyback поддержат котировки акций банка "Санкт-Петербург" в следующем году, считает эксперт БКС Экспресс Евгений Калянов. "Обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" по итогам 2022 года обгоняют индекс Мосбиржи в три раза и лидируют в банковском секторе. Их... читать дальше
.26 декабря 2022 года 16:58
Риски продолжения снижения американского рынка акций в 2023 году сохраняются, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Год на американском рынке акций завершается крайне слабо, потери ведущих бенчмарков составляют 9-33%. Относительную стабильность демонстрировал индустриальный Dow Jones, а... читать дальше
.26 декабря 2022 года 16:33
Аналитики "Открытие Инвестиции" рекомендуют "покупать" акции "Магнита" с прогнозной стоимостью 5940 рублей на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 35%от текущего уровня, сообщается в материале. "Бизнес продуктового ритейла исторически демонстрирует высокую устойчивость к... читать дальше
.26 декабря 2022 года 15:52
Рубль днем замедлил рост к доллару и евро, консолидируется в узких коридорах после скачка на открытии торгов
Москва. 26 декабря. Доллар США и евро замедлили темпы падения, но продолжают заметно дешеветь на Московской бирже в понедельник днем. Рубль также замедлил темпы роста к бивалютной корзине, консолидируется вблизи отметок, достигнутых в первые часы торговой сессии благодаря налоговому периоду. читать дальше
.26 декабря 2022 года 15:47
Текущий потенциал укрепления рубля еще не исчерпан, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Рубль укреплял свои позиции в понедельник. В первой половине дня доллар снижался до 67,84 руб./$1, а евро до 72... читать дальше
.26 декабря 2022 года 15:24
Цена акций "Газпром нефти" восстановит позиции после дивидендной отсечки в течение ближайших месяцев - "Велес Капитал"
Котировки акций "Газпром нефти" смогут восстановить позиции после дивидендной отсечки в течение ближайших месяцев, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Котировки акций "Газпром нефти" уверенно повышаются не первый день подряд и достигли максимума с 21 февраля текущего года, восполнив... читать дальше
.26 декабря 2022 года 15:00
Sber CIB рекомендует покупать акции "Московской биржи" с целевой ценой 119 руб. за штуку на конец 2023г, говорится в материале аналитиков инвестбанка. "Акции "Московской биржи" с начала 2022г снижались вместе с другими бумагами финансового сектора. С уходом иностранных инвесторов с российского... читать дальше
.26 декабря 2022 года 14:38
Sber CIB повысил целевую цену акций "Полюса" до 9700 руб. за штуку и сохранил рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в комментарии инвестбанка. "Котировки акций "Полюса" были под давлением с января по сентябрь 2022 года из-за коррекции цен на золото, снижения операционных... читать дальше
.26 декабря 2022 года 14:14
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП) с целевой ценой 42 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29%, стоп-приказ: 30 руб., говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.