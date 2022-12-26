Возможно укрепление рубля до 68 руб./$1 в понедельник - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля до уровня в 68 руб./$1 на торгах в понедельник - экспортерам предстоят выплаты НДПИ в размере 0,9 трлн рублей, поэтому они продолжат активно продавать валюту, также поддержку окажет глобальный рост цен на нефть на фоне холодов в США, сообщается в материале аналитиков Sber CIB.

Торговая активность на рынке рублевых гособлигаций в ближайшие дни будет снижаться, а котировки ОФЗ, скорее всего, будут стабильны, полагают эксперты инвестбанка. По их мнению, наиболее короткие выпуски с фиксированным купоном (до двух лет) сейчас будут представлять больший интерес для инвесторов как инструменты для размещения средств на длинные праздники.

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