Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 68,5-70,5 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 68,5-70,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 73,5-75,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Корзина валют на минувшей неделе показывала высокую волатильность. После резкого ослабления российского рубля, которому поспособствовали крупные покупки валюты, что происходило на фоне ожидания инвесторами и аналитиками снижения экспортных доходов в свете введения потолка нефтяных цен. Также значительное влияние на курсы оказывали постепенное восстановление импорта и санкционное давление со стороны ряда стран. К концу же недели рубль начал укреплять позиции. На предпраздничной неделе его может поддержать налоговый период. Поведение валютной корзины в значительной мере будет зависеть от восстановления сальдо торгового баланса, объемов реализованных российских энергоносителей. Значительную роль сохраняет и влияние на курсы валют геополитических факторов", - пишет эксперт.

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